Juventus, Allegri sulla panchina della big: spunta anche la data

Allegri potenziale sostituto di una big d’Europa. L’ultima suggestione infiamma i giornali e non lascia alcun dubbio.

L’ultima suggestione direttamente da ‘El Nacional’ infiamma il mercato allenatori. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, in casa Madrid sponde Atletico la posizione di Simeone non è più salda come un tempo. Certo, non si parla ancora di esonero ma adesso potrebbe essere una fine di un ciclo.

Ciclo che si chiuderebbe con volontà di entrambe le parti. Ma stando alle ultime indiscrezioni, tutto ciò potrebbe accadere presto. In questa eventualità tra i nomi dei possibili candidati e, quindi, come potenziali sostituti filtra anche quello di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, cambio ai vertici | Allegri sostituto di Simeone

Certo sembra incredibile pensare oggi una situazione del genere, ma è quanto filtra dalla Spagna. Infatti ogni ciclo calcistico prima o poi si chiude e adesso potrebbe essere il turno del Cholo che dopo diverse stagioni potrebbe naturalmente dire addio ai Colchoneros.

Un eventualità che vedrebbe quindi la candidatura di Allegri e a quel punto, proprio a fine stagione, un nuovo tecnico potrà diventare il nuovo mister della Juventus. Tra i nomi caldi c’è sempre quello di Pochettino ma è anche vero che lo stesso Agnelli vorrebbe puntare nuovamente su un italiano, Gasperini sembra il preferito ma non è da escludersi nemmeno la candidatura di Tuchel e il potenziale ritorno di Antonio Conte, sempre legato, nonostante tutto, alla sua Juventus. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto dall’Atletico filtrano novità importanti.