Adani contro Allegri: lo sfogo è durissimo | Cosa è successo

Adani contro Allegri, la “saga” infinita tra i due si arricchisce di un nuovo capitolo. L’opinionista stavolta non si trattiene.

Se volessimo prendere in prestito una parola dal linguaggio dei rapper, utilizzeremmo senz’altro dissing (vedi alla voce denigrare o screditare qualcuno). Lele Adani contro Massimiliano Allegri, la “saga” infinita continua. E si arricchisce di un nuovo, stavolta ancora più esilarante, capitolo. I due, come ben sappiamo, non si sono mai amati, mai digeriti. Nell’ambiente calcistico italiano sono diventate un vero e proprio cult le sfuriate televisive avvenute qualche anno fa sui canali Sky quando, al termine di una gara dei bianconeri, non se le mandarono a dire. E volarono persino parole grosse.

L’ormai noto opinionista – oggi passato alla Rai – non è mai stato tenero con il tecnico originario di Livorno, criticando spesso le sue idee di gioco. Il loro famoso scontro finì per infiammare ulteriormente il dibattito tra cosiddetti “risultatisti” e “giochisti”, con l’ex giocatore di Fiorentina e Inter schierato apertamente con i secondi. Adani recentemente ha di nuovo messo nel mirino il “rivale” Allegri durante le dirette su Twitch della Bobo Tv, cercando di analizzare il momento difficile che sta attraversando la Juventus.

Adani contro Allegri, attacco frontale al tecnico livornese

Ma torniamo all’episodio odierno che sta facendo discutere ed in poco tempo è diventato virale sui social. Prima di un match-esibizione di padel nell’ambito del Festival dello Sport di Trento, Adani si è intrattenuto con alcuni tifosi. E a chi gli ha chiesto se Allegri ne capisse di padel, l’opinionista emiliano ha risposto così: “Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong, non sa niente…”.