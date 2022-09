Juventus, il CDA non salva Allegri: tris di eredi shock

Tre possibili grandi nomi come sostituti di Allegri sulla panchina della Juventus. Adesso potrebbe essere solo questione di tempo.

Da ‘Fichajes’.net si fanno già i nomi dei candidati per essere sostituti di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Tre profili diversi ma molto qualitativi. Proprio dal portale spagnolo si fa il nome, anche, di Roberto Mancini.

L’attuale CT della nazionale potrebbe decidere di ritornare al calcio di club ad alti livelli ripartendo dalla Juventus, una squadra che porta nel cuore, nonostante il lungo passato da allenatore dell’Inter. Ma il nome di Mancini non è l’unico ad infuocare i tifosi, infatti, si parla anche del possibile ritorno di Antonio Conte.

Tris di allenatori per sostituire Allegri | C’è anche Mancini

Mancini, Antonio Conte e non ultimo per importanza ma c’è anche la candidatura di Montero. L’ex difensore centrale bianconero sta trovando consensi e nonostante un ruolo già da protagonista con i giovanissimi bianconeri, l’uruguaiano, proprio come fu con Pirlo, potrebbe essere promosso da allenatore di prima squadra. Un upgrade che farebbe contenti i tifosi che vedono nell’ex centrale quello spirito di juventinità che in questi ultimi mesi sta un po’ scemando a causa di risultati tutt’altro che convincenti sia in campionato ma soprattutto in Champions League.

Tre profili certamente adatti pronti a rifondare la Juventus. Montero la cosiddetta scommessa su cui puntare, Conte la certezza mentre Mancini la grande esperienza, e ricordiamolo, molti dei bianconeri sono anche suoi giocatori nella nazionale. Insomma, adesso la palla passa alla dirigenza che dovrà decidere cosa voler fare con Allegri qualora, appunto, la situazione dovesse scivolare ulteriormente in campionato.