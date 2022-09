Calciomercato, alla Juventus per 20 milioni: super gioiello dalla Liga

Calciomercato Juventus, 20 milioni per il super gioiello della Liga. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

I bianconeri vivono da mesi un momento di grande difficoltà, iniziato circa tre anni fa con l’arrivo di Sarri e perseguito con alti e bassi nel corso dell’ultimo triennio, contraddistinto da discontinuità e incapacità di saper raggiungere i risultati ottenuti nel corso della quasi decade con Conte e Allegri.

Il ritorno di quest’ultimo non è stato felicissimo, come evidenziano i risultati fin qui ottenuti sia in campionato che in Champions League e che denunciano la necessità di intervenire quanto prima su tanti fronti. Il nodo più importante resta quello legato al tecnico e la sua posizione, vacillante ancor di più dopo lo scacco con il Monza e in seguito al susseguirsi delle tante voci circa i dinamismi interni alla società e coinvolgenti in particolar modo Pavel Nedved.

Calciomercato Juventus, 20 milioni per il colpo del futuro

Restano ancora tanti i dubbi, dunque, circa un futuro che resta tutto da scrivere e per il quale andranno fatte valutazioni importanti quanto profonde per comprendere la strada da seguire per rialzarsi e riportare la Juventus laddove merita. In attesa di comprendere se e in che modo si opererà su tale fronte, giungono importanti aggiornamenti da TuttoJuve.com.

Stando a quanto si legge sul portale bianconero, la Juve avrebbe infatti messo nel mirino il talentuoso Nico Williams, ventenne dell’Athletic Bilbao, in scadenza di contratto nel 2024 e il cui valore si attesta sui 20 milioni di euro.