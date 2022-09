Calciomercato, affare saltato sul nascere: Juve ed Inter ancora in corsa

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo che riguarda la tifoseria bianconera anche in questa fase dell’anno.

La società ha fatto dei grandi sforzi nel corso del 2022 per assicurarsi giocatori funzionali al progetto di Allegri. Da Vlahovic a Pogba, tanti ottimi elementi hanno sposato la causa bianconera e proveranno ad aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi. Di sicuro c’è ancora tanto lavoro da fare e lo confermano i risultati che sono maturati in questa prima parte della stagione. Bisogna assolutamente migliorare se si vuole tornare a vincere.

Gennaio non è molto lontano e la Juventus potrebbe anche pensare di fare qualche altro innesto, volto a rinnovare e ringiovanire l’organico anche in ottica futura. Bisogna pensare anche al bilancio e al contenimento dei costi, per cui bisognerà farsi trovare pronti qualora il calciomercato offra delle occasioni da cogliere al volo.

Calciomercato Juventus, l’affare Jordi Alba ancora possibile

La Juve ha la necessità assoluta di trovare l’erede di Alex Sandro, visto che il brasiliano si avvicina alla scadenza naturale del contratto. Grimaldo del Benfica rappresenta al momento l’obiettivo primario, ma non sarà facile ingaggiarlo. C’è anche un elemento molto esperto che potrebbe fare gola, vale a dire Jordi Alba del Barcellona. 33 anni e un contratto in scadenza nel 2024, in questa stagione ha giocato poco e sarebbe pronto a cambiare aria. El Nacional spiega che l’Atletico Madrid sarebbe sulle sue tracce, ma spiega anche come il Barcellona non sia affatto propenso a cederlo ad una diretta rivale per il titolo. Ecco perchè la Juventus, ma anche l’Inter, potrebbero ancora avere speranze di aggiudicarsi un calciatore dallo straordinario curriculum internazionale.