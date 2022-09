Calciomercato Juventus, rottura con Cuadrado: addio choc in Serie A

Calciomercato Juventus, addio choc e destinazione a sorpresa per l’esterno bianconero. Tutti i dettagli di quello che può accadere.

La Juventus potrebbe dire addio all’esterno colombiano già nel mercato invernale, quindi prima della scadenza effettiva del contratto. Su Cuadrado si sarebbero già mosse delle big italiane a sorpresa.

Come scrivono da ‘Todofichajes’, su Cuadrado ci sarebbero anche Roma ed Inter. Due autentiche rivali ai vertici dei bianconeri che sarebbero pronte ad acquistare il talentoso colombiano dopo diversi anni in bianconero.

Calciomercato Juventus, su Cuadrado si muovono Roma ed Inter

Un colpo di scena che sicuramente i tanti tifosi bianconeri non si aspettavano. Cuadrado per lungo tempo è stato corteggiato da diverse big d’Europa ma il suo spirito bianconero ha sempre prevalso. Un addio, adesso, d’inverno, quindi nella fascia del mercato di gennaio, potrebbe essere un duro colpo da digerire per i supporter bianconeri. Sempre stando alle ultime indiscrezioni il giocatore, ad ogni modo, in scadenza proprio a fine stagione potrebbe non essere rinnovato comunque.

Il giocatore pur essendo un pupillo di Allegri sarebbe, comunque, finito sul mercato. In caso di addio a gennaio la Juventus riuscirebbe a capitalizzare qualche soldo sulla sua cessione, diversamente rischia di perderlo a zero proprio a fine stagione, laddove anche altri titolari potrebbero salutare, come l’altro laterale Alex Sandro. Staremo dunque a vedere cosa succederà nel mercato invernale con l’ormai colombiano meno saldo di un tempo, nonostante le diverse partite da protagonista per scelta tecnica dell’allenatore Massimiliano Allegri.