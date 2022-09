Calciomercato Juventus, lo hanno fatto fuori: l’erede di Cuadrado “torna” dopo un anno

Calciomercato Juventus, inizio deludente per l’ex obiettivo dei bianconeri: potrebbero metterlo subito sul mercato.

La prima pausa a causa degli impegni delle nazionali volge al termine. La Juventus, come tutti gli altri club, è pronta a rimettersi in pista. La prossima sarà una settimana particolarmente impegnativa per la squadra bianconera, soprattutto perché c’è da riscattare la clamorosa sconfitta patita nell’ultima giornata in casa del Monza, che per poco non generava un vero e proprio terremoto. Il presidente Agnelli ha deciso di confermare Massimiliano Allegri ma molto dipenderà dai prossimi risultati. La Juventus giocherà due partite allo Stadium, in campionato contro il Bologna e in Champions League contro il Maccabi Haifa: due partite da vincere categoricamente.

Nel fine settimana, poi, Vlahovic e compagni saranno ospiti del Milan a San Siro, in uno dei primi big match della stagione. Sotto esame non c’è solamente l’allenatore, al quale vengono addebitate la maggior parte delle colpe, ma anche alcuni giocatori. La dirigenza osserva con attenzione, cercando di capire quali dovranno essere le prossime mosse di marcato. Perché è assodato che, tra gennaio e giugno, qualcuno dovrà fare le valigie.

Calciomercato Juventus, Molina “bocciato” da Simeone

L’avventura torinese potrebbe essere agli sgoccioli per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni della Juventus con le sue scorribande sulle fascia ma lo scorso maggio ha compiuto 34 anni. E dopo il rinnovo annuale scattato in automatico al termine della passata stagione difficilmente si vedrà prolungare ulteriormente il contratto. La società aveva provato a sostituirlo già in estate, puntando l’argentino Nahuel Molina, rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A. Corteggiato per settimane, il nazionale albiceleste alla fine è finito all’Atletico Madrid, che ha versato nelle casse dell’Udinese 20 milioni di euro.

Ma il suo impatto con l’ambiente Colchoneros non è stato entusiasmante. Come spiega il portale iberico elgoldigital.com, il tecnico del madrileni Diego Simeone l’avrebbe già “bocciato”. Lo dimostrano i 90 minuti in panchina nel derby con il Real, in cui gli è stato preferito Marcos Llorente. Una scelta inevitabile dopo la pessima prestazione di Molina con il Villarreal, nella quale ha anche rimediato un cartellino rosso. E se Simeone dovesse convincere la società a metterlo sul mercato è assai probabile che la Juve si rifaccia sotto.