La Juventus sorpassa il Milan: Mendes porta l’erede di Di Maria

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a guardare oltre Di Maria. Il colpo è incredibilmente importante.

I bianconeri adesso sono pronti a spodestare la concorrenza. Come scrivono da ‘Todofichajes’, adesso la Juventus ha in mente il colpo del secolo. Si parla infatti di un sorpasso netto da parte dei bianconeri nei confronti della rivale di Serie A: il Milan.

Stando infatti all’ultima indiscrezione i bianconeri vedrebbero come erede di Di Maria la candidatura di Asensio, stella del Real Madrid adesso ad un bivio con la possibilità di addio a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Asensio come erede di Di Maria

Non è in dubbio che i bianconeri potrebbero rimpiazzare il ‘Fideo” al meglio. L’esterno spagnolo con classe da vendere, adesso, potrebbe lasciare dopo tanti anni il suo Real Madrid per tentare un esperienza altrove. Non solo abile a livello nazionale, Asensio ha dato prova di essere anche un talento europeo decidendo partite dall’importanza monumentale nelle tante scalate europee dei blancos: non a caso la squadra più titolata al mondo a livello internazionale.

Ora Asensio si libera a fine stagione e per i bianconeri rappresenta non solo una opportunità ma l’occasione ghiotta di cui non privarsene. Certamente un profilo con tanta concorrenza internazionale ma stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri, avrebbero superato la concorrenza italiana del Milan, altro club che si muove da tanto tempo sul profilo. Staremo dunque a vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Il rinnovo in questo momento – con la maglia del Real Madrid – sembra utopistico.