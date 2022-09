Calciomercato, bye bye Juventus: cambia club ma non il campionato

By

Continuano in questo periodo i rumors di calciomercato che vedono coinvolta la Juventus e la sue mosse per il 2023 che sta arrivando.

Ci stiamo avvicinando ormai alla fase conclusiva dell’anno, quest’anno decisamente particolare visto che dopo la metà di novembre arriverà lo stop del campionato e della Champions League per la sosta che ci sarà per i mondiali che ci saranno in Qatar. Un appuntamento nel quale vedremo all’opera tanti calciatori della Juventus.

Il club nel frattempo cercherà di stringere su eventuali nuovi obiettivi da portare a Torino nel corso del nuovo anno. Perchè continuerà il processo di rinnovamento e ringiovanimento dell’organico. Ci sono ancora dei tasselli da inserire per far sì che la squadra possa tornare a primeggiare in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, per Pulisic si fa avanti il Leeds

Ci sono giocatori che ormai da qualche mese vengono accostati alla Juventus e un nome molto interessante è senz’altro quello di Pulisic, esterno del Chelsea dove però non sta trovando lo spazio desiderato. Tant’è che starebbe pensando di cambiare aria, magari già a gennaio. Gli estimatori dell’americano non mancano di certo. Ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Premier League.

Come ha scritto infatti il giornalista Ekrem Konur, anche il Leeds sta monitorando con attenzione la situazione legata all’esterno e sarebbe pronto a fare un’offerta qualora ci fosse lo spiraglio di ingaggiarlo. Concorrenza dunque che aumenta sempre più per strappare il suo sì.