Calciomercato, Juventus al palo: 56 milioni per prenderlo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di forte discussione tra i tifosi bianconeri e tra gli appassionati di calcio.

Archiviate ormai quasi tutte le gare delle nazionali, presto ci si tornerà a concentrare esclusivamente sulle gare dei club in attesa dei mondiali, appuntamento al quale purtroppo non parteciperà l’Italia. In ogni caso le attenzioni in casa Juventus si spostano sul campionato e sulla Champions League. Nella prima parte della stagione fin qui disputata non sono arrivate le soddisfazioni previste, nonostante un mercato decisamente importante.

Ci sarà però tempo di recuperare, a patto però di non perdere altro terreno per strada. Occhi comunque puntati anche sul mercato, perché gennaio in fondo non è molto distante. E la finestra di trasferimenti invernale potrebbe portare a Torino altri elementi in grado di far compiere un ulteriore salto di qualità alla formazione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, per Mudryk pronta maxi-offerta del Newcastle

Ci sono tanti giovani di talento che si stanno mettendo in luce negli ultimi tempi e se ci si vorrà fare un pensierino bisognerà affrettarsi, prima che il prezzo salga alle stelle. Ad esempio c’è il gioiello ucraino Mudryk per il quale già sembra pronta a scatenarsi un’asta internazionale. Perchè sono davvero tanti i club che sono interessati alle sue prestazioni. Se la Juventus vorrà interessarsi a lui dovrà sbrigarsi perchè come riportano media inglesi, in particolar modo “inews.co.uk” il Newcastle sarebbe pronto a fare un’offerta super per strapparlo allo Shakhtar, mettendo sul piatto ben 50 milioni di sterline, vale a dire circa 56 milioni di euro. Una offerta difficile da pareggiare per qualsiasi club italiano.