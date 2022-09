Calciomercato, uragano Blues: Juventus e Milan disintegrate

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche se si avvicina il ritorno del calcio giocato.

La sosta per gli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo sta ormai per terminare, si respira già aria di campionato per la squadra di Allegri che dovrà vedersela nel weekend contro il Bologna. Una partita che la Juve deve assolutamente vincere per spazzare via ogni possibile aria di crisi. Non bisogna dimenticarsi degli ultimi risultati non certo soddisfacenti per Bonucci e compagni, chiamati ad un pronto riscatto.

La stagione è solo agli inizi e ci sarà modo di recuperare, ma in ogni caso in questa sosta si è parlato molto anche di calciomercato futuro, delle possibili mosse dei club nel corso del 2023. La Juventus, così come tutti i top club, cerca di programmare nel migliore dei modi le sue mosse legate ad acquisti e cessioni. Anche se la concorrenza riguardo alcuni obiettivi è davvero tanta.

Calciomercato Juventus, pressing Chelsea su Douglas Luiz

C’è un giocatore che sta impressionando molto in questi ultimi mesi in Premier League ed è Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il 24enne mediano brasiliano sta avendo un rendimento alto e continuo e questo ha fatto in modo che tanti club vogliano metterlo sotto contratto. Per ora i villans sono riusciti a respingere ogni possibile assalto ma non potranno farlo a lungo. Come ha scritto in Inghilterra “Four Four Two” il Chelsea ha intenzione di potenziare il suo centrocampo e ha inserito Douglas Luiz in cima alla lista dei suoi possibili obiettivi già per il mese di gennaio. Una concorrenza così importante allontanerebbe senz’altro la possibilità che il nazionale verdeoro possa giocare in futuro in Italia. Juventus e Milan sembrano destinate a rimanere al palo.