Juventus-Bologna, Allegri sorride: il triplo recupero è UFFICIALE

Il momento nero è da superare per una Juventus che contro il Monza ha perso la sua prima partita nel campionato di serie A.

Un ko che è stato pesantissimo e che arriva in un momento molto delicato, con le critiche ad Allegri che sono continuate anche durante la sosta del torneo. Il tecnico è finito sul banco degli imputati già dopo la doppia sconfitta in Champions League che renderà molto complicata la corsa alla qualificazione verso gli ottavi.

Contro il Monza la Juventus partiva con i favori dei pronostici ma l’espulsione di Di Maria ha indubbiamente condizionato la gara. E i brianzoli ne hanno approfittando riuscendo a conquistare il loro primo storico successo in serie A. Inguaiando decisamente la squadra bianconera, chiamata a ritrovarsi al più presto prima di pregiudicare la stagione in corso.

Juventus, Alex Sandro, Locatelli e Rabiot in gruppo

Si riparte dalla sfida contro il Bologna, una partita nella quale non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus dovrà assolutamente centrare i tre punti per scacciare via la possibile aria di crisi. Per fortuna l’infermeria di Allegri si sta lentamente svuotando e già contro i felsinei dovrebbero esserci dei ritorni importanti. Come si legge sul sito ufficiale del club, “il gruppo, ancora privo della maggior parte dei Nazionali eccezion fatta per Milik e Szczesny che sono rientrati a Torino dopo gli impegni con la Polonia e sono tornati ad allenarsi nella giornata di oggi, si è focalizzato su un programma composto da esercitazioni tecnico-tattiche di possesso palla. Alex Sandro, Locatelli e Rabiot si sono allenati in gruppo“. Buone speranze di vedere questi ultimi tre elementi nella lista dei convocati, non è da escludere che possano giocare già dal primo minuto.