Dal Napoli alla Juventus: ‘tradimento’ sventato

Negli scorsi giorni si è parlato della possibilità di vedere il nuovo dirigente in bianconero e adesso sono stati svelati tutti i “dettagli”.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il profilo di Cristiano Giuntoli è stato avvicinato alla dirigenza della Juventus, il grande lavoro del ds partenopeo ha attirato su di se l’interesse della dirigenza bianconera che lo vorrebbe nello squadrone del team bianconero ma quanto è possibile tutto ciò?

Stando a ‘areanapoli.it’, Enrico Fedele, ai microfoni di Radio Marte in “MSL-Forza Napoli Sempre”, ha rivelato una certezza sul possibile “futuro” dirigente bianconero. Ecco cosa ha detto.

Calciomercato, Giuntoli alla Juventus? “È Fantacalcio”

Secondo Fedele, infatti, le possibilità di vedere il ds azzurro in bianconero sono molto improbabili, ecco le sue parole: “Giuntoli alla Juventus è fantacalcio. Il direttore non si muoverà da Napoli. È uno che capisce di calcio, sa stare nella società, capisce le gerarchie e quindi sa stare con De Laurentiis. Si circonda anche di buoni collaboratori per lo scouting”.

Insomma, una chiusura netta sul possibile nuovo investimento dirigenziale della Juventus che stando a Fedele vede una totale negazione della volontà di andarsene adesso da Napoli anche dato l’ottimo rapporto maturato nel tempo con il presidente De Laurentis. Nelle ultime settimane si era parlato di un nuovo investimento a livello dirigenziale voluto proprio dal presidente Agnelli ma stando alle ultime indiscrezioni questa eventualità, almeno per quanto concerne Giuntoli, potrebbe essere da scartare. Certamente la Juventus vuole fare il meglio possibile dopo i brutti risultati dell’inizio stagione e cercherà in tutti i modo di macinare punti importanti in campionato.