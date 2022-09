Calciomercato Juventus, il ribaltone non basta: sfida a Milan e Roma

Le big italiane seguono entusiaste il giocatore del Manchester ma adesso potrebbe esserci un improvvisa sorpresa.

Dalot che piace a Milan, Roma e ovviamente anche Juventus, avrebbe ricevuto una proposta di rinnovo dal Manchester United. Attualmente il terzino destro è un vero e proprio caso che sta interessando le squadre italiane per una possibile candidatura.

Andrà in scadenza nel 2023 e quindi libero di scegliere la sua prossima squadra ma i ‘Red Devils’ non vogliono, certo, rimanere indifferenti, tant’è che gli hanno già proposto un eventuale rinnovo che metterebbe in ginocchio le possibile acquirenti.

Dalot al bivio | Rinnovo a addio a zero

Il terzino destro ha iniziato una stagione decisamente al massimo delle aspettative. Un giocatore molto abile che garantisce anche un importante contributo offensivo alla manovra della propria squadra. La Juventus lo osserva da vicino, così come Milan e Roma che non vogliono lasciarsi scappare l’opportunità ghiotta di averlo già da subito.

Indicativamente, però, come scrivono da ‘manchestereveningnews’ il giocatore, adesso, avrebbe già ricevuto una proposta di rinnovo per decidere il suo futuro. Un talento di cui, chiaramente, il Manchester, non vuole privarsene. Staremo dunque a vedere cosa succederà, consapevoli che il giocatore in questo momento è chiaramente un desiderio speciale delle big italiane. C’è da tenere in considerazione però la volontà dei Red Devils che non vogliono più perdere talenti a zero com’è stato, già con i bianconeri, per la questione Paul Pogba.