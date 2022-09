Calciomercato Juventus, recupero e addio: ‘ritorno’ choc

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento molto attuale anche se al momento la finestra dei trasferimenti è chiusa.

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo di gennaio 2023, mese nel quale si potrà tornare ad effettuare dei movimenti di mercato. Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus si farà trovare pronta qualora ci sarà la possibilità di mettere a segno qualche colpo per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Le prossime gare serviranno anche per effettuare delle valutazioni definitive riguardo le mosse da effettuare nel corso del 2023.

Non soltanto però operazioni di entrata in vista per la dirigenza bianconera, che dovrà prendere anche delle decisioni riguardo alcuni calciatori che attualmente fanno parte della rosa della squadra torinese. Alcuni dei quali potrebbero partire. Uno di questi è Kaio Jorge, che ormai da diverso tempo è fuori dai giochi a causa di un infortunio che lo sta costringendo ad un lungo stop.

Juventus, Kaio Jorge nel mirino del Flamengo?

Il ritorno in campo del calciatore brasiliano però non sembra essere molto distante e a gennaio la Juventus dovrà prenderlo la decisione del suo futuro. Non è da escludere che il club possa decidere di lasciarlo partire in prestito, una soluzione che consentirebbe all’attaccante di giocare con maggiore continuità e di ritrovare lo smalto migliore anche da un punto di vista fisico. Nel frattempo spunta una nuova pista per il suo futuro, visto che alcuni rumors vorrebbero il Flamengo sulle sue tracce. La squadra di Rio de Janeiro infatti vorrebbe puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo nel corso del 2023, magari facendosi avanti già nel prossimo mese di gennaio.