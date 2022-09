Dalla Juventus all’Inter: l’effetto Skriniar è devastante

Dalla Juventus all’Inter: l’effetto Skriniar potrebbe essere devastante. I nerazzurri hanno messo nel mirino un ex bianconero

In casa Inter tiene banco, anche a mercato fermo, la questione relativa al rinnovo di Skriniar. Il difensore, in scadenza, è ovviamente come tutti sappiamo nel mirino del Psg che avrebbe messo nel piatto la bellezza di 7,7 milioni di euro di ingaggio. Una cifra che i nerazzurri non si possono permettere – al massimo si potrebbe arrivare a sei milioni e mezzo – ed è per questo che Marotta ha capito che sarà veramente difficile riuscire a trattenere il giocatore anche la prossima stagione. Ed è per questo che l’amministratore delegato nerazzurro si starebbe guardando intorno.

L’ex dirigente della Juventus infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe in mente di prendere un ex bianconero. Uno che la società bianconera ha deciso di cedere la scorsa estate.

Dalla Juventus all’Inter: nerazzurri su Demiral

Parliamo del turno Demiral, passato in maniera definitiva dalla Juventus all’Atalanta nel corso della scorsa estate: 25 milioni di euro più altri 2,5 di bonus: questo il prezzo totale che i bergamaschi hanno versato nelle casse della società bianconera. Ed è per questo motivo che ce ne vorranno almeno una decina in più – spiega ancora il portale – per strapparlo a Gasperini che non avrebbe comunque intenzione di privarsene.

Insomma, un ex bianconero pronto a fare le valigie e continuare in questo modo a vestire una maglia nerazzurra. Non quella della Dea però in questo caso, ma quella dei milanesi. Marotta, come sempre, guarda con interesse a quei calciatori che sono passati dalla Continassa. Sa di potersi fidare.