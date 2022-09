Calciomercato Juventus, ‘ritorno’ dopo 18 mesi: sentenza definitiva

Calciomercato Juventus, una sentenza definitiva che chiude qualsiasi possibilità sul suo ritorno in patria.

Stando alle indiscrezioni di ‘torcedores.com’ non ci sarebbero possibilità di un ritorno in Brasile di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano reduce da un lungo infortunio è pronto a tornare sul campo ma non sarà in Brasile. Infatti il club Flamengo nega un potenziale contatto per il ritorno dell’ex baby prodigio in Brasile. Come sappiamo il giocatore è stato uno dei talenti del Santos che poi è stato acquistato dalla Juventus con un contratto fino a giungo 2026.

Una sentenza che chiude, dunque, definitivamente, ogni possibilità di un suo ritorno in Brasile, anche se negli ultimi giorni si era aperta questa possibilità.

Calciomercato Juventus, il Flamengo nega: “Kaio Jorge non tornerà in Brasile”

Certamente non un arrivo facile in bianconero. Il giovane attaccante non ha ancora avuto modo di esprimersi alla Juventus, poche partite giocate e un infortunio molto lungo che l’ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo. Di conseguenza, adesso, il giocatore potrebbe tornare in bianconero o magari essere ceduto in prestito proprio nella finestra del mercato di gennaio.

Il talento è evidente, tanto che in Brasile veniva paragonato ai più famosi attaccanti brasiliani del momento. Molto tecnico ma che purtroppo, almeno in bianconero, non ha saputo mettere il lustro tutte le sue skill. C’è molto ottimismo però sul fatto che essendo ancora giovane abbia tempo per esplodere definitivamente magari tramite un prestito laddove una squadra gli possa permettere spazio a sufficienza. La Juventus dunque in questa stagione potrebbe nuovamente tenerlo con se.