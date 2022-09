Effetto domino Juventus: il via libera alle danze lo da…Morata: che regalo!

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero, un effetto domino che non scalfisce un amore ancora potente. Tutti i dettagli.

Come scrivono i colleghi di ‘Calciomercato.it’, la situazione Morata – Juventus è un amore che è destinato a non finire mai. Il motivo potrebbe essere dovuto ad un intreccio davvero incredibile. L’Atletico di Simeone avrebbe messo nel mirino l’attaccante brasiliano Firmino.

Ovviamente per lo sbarco del brasiliano attaccante del Liverpool bisognerà liberare un posto ma l’Atletico ad inizio stagione aveva fatto sapere di voler puntare nuovamente sullo spagnolo. Di conseguenza se Morata dimostrasse, come già sta facendo, di essere totalmente utile alla causa dei colchoneros, allora, Firmino potrebbe essere libero di scegliere un’altra squadra e in questo senso ritornerebbe in auge proprio la Juventus.

Calciomercato Juventus, Morata “libera” Firmino | Intreccio da urlo

Il bomber brasiliano non ha certo bisogno di presentazioni. Un talento naturale con un carriera già all”apice di qualsiasi desiderio. Il Liverpool è disposto a liberarlo e l’attaccante brasiliano, adesso, nonostante il parco attaccanti decisamente completo dei bianconeri, potrebbe diventare un nuovo grande interprete dell’attacco di Allegri, Morata permettendo ovviamente.

Se dunque Simeone si convincesse a puntare definitivamente sull’attaccante spagnolo, a quel punto, Firmino sarà libero di sposare la nuova causa bianconera e aggiungersi ad una lista di attaccanti d’altri tempi. Tutto chiaramente, come detto poc’anzi, passerà anche dalla prestazioni dello spagnolo che potrebbe fare un favore non poco importante alla sua ex squadra con cui giorno dopo giorno continua a mostrare un attaccamento considerevole. Ora i tifosi iniziano di nuovo a sognare.