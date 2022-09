Calciomercato Juventus, addio dopo 18 mesi: scelto il nuovo campionato

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo per i tifosi bianconeri ma anche per gli appassionati di calcio.

Al momento la finestra dei trasferimenti è chiusa, ci vorrà gennaio per vedere nuovi acquisti e cessioni da parte della Juventus e non solo. Le prossime settimane saranno molto importanti per fare le valutazioni finali e capire se ci sarà la necessità di effettuare nuovi innesti all’inizio del 2023. Fari puntati dunque su possibili obiettivi, che siano per l’inverno o per la prossima estate.

Ci sono anche degli elementi della rosa di Allegri che potrebbero partire. La società sarà chiamata a prendere una decisione importante sul futuro di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano è ormai fuori dai giochi da tempo per infortunio. E’ però ormai sulla via del recupero e proprio all’inizio del prossimo anno dovrebbe tornare a disposizione del tecnico. Ma la Juventus lo vorrà tenere o magari lo cederà altrove?

Calciomercato Juventus, il futuro di Kaio Jorge sarà ancora in Italia

La dirigenza non vuole certo perderlo di vista, crede nelle sue potenzialità. Ma il calciatore ha bisogno di giocare per crescere e per questo motivo potrebbe lasciare la maglia bianconera. Si è parlato molto di un possibile interessamento del Flamengo nei suoi confronti, ma il ritorno in Brasile pare essere lontano. Calciomercato.it spiega il perché. La Juventus sarebbe pronta a cederlo in prestito, ma in Italia. Questo per far sì che emergano le qualità del calciatore nel nostro campionato, solo così potrebbe essere testato in modo definitivo. E poi c’è l’aspetto economico, perchè una cessione all’estero farebbe perdere al club i benefici del “Decreto Crescita”, valido solo in caso di residenza per due anni sul suolo italiano.