Calciomercato Juventus, l’Inter tenta il sorpasso e ha una carta da giocarsi

Momento difficile per la Juventus che ha superato la sosta dopo il ko di Monza e con tanti chiacchiericci di calciomercato futuro.

Ci si aspettava decisamente di più da parte degli uomini di Allegri in questa prima parte della stagione. E invece in Champions League sono arrivate due sconfitte su due gare che complicano parecchio la corsa verso il passaggio del turno. In campionato invece la sconfitta contro i brianzoli è stata la prima del torneo, ma finora la Juventus aveva vinto solo due delle sei partite giocare.

Un rendimento non all’altezza, ancor più se si considerano gli sforzi fatti dalla dirigenza sul mercato nel corso di questo 2022. Perchè non sono stati lesinati sforzi per portare alla corte dell’allenatore grandi giocatori, da Pogba a Paredes. Certo l’infermeria piena non ha aiutato, ma si poteva fare meglio. E probabilmente ci saranno delle valutazioni da fare in ottica calciomercato futuro.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Bensebaini

La squadra bianconera ha assolutamente la necessità di cercare nel breve periodo l’erede di Alex Sandro, destinato a lasciare Torino salvo un rinnovo contrattuale che al momento sembra davvero molto difficile. Grimaldo del Benfica è uno degli obiettivi del club, ma negli ultimi giorni sono aumentate le voci su Bensebaini, esterno sinistro del Borussia Moenchengladbach. La Gazzetta dello Sport ha però parlato anche di un interesse dell’Inter nei suoi confronti, considerato che è in scadenza di contratto. Con i nerazzurri che hanno una carta da giocarsi, quella di poter tentare l’assalto già nel prossimo mese di gennaio. Cosa che non può fare la Juventus, avendo il calciatore lo status di extracomunitario.