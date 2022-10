Calciomercato, la Juventus ha le idee chiare: primo colpo 2023, sono rimasti in due

Calciomercato, la Juventus inizia ad avere le idee chiare per la prossima stagione. Il primo colpo nel 2023 sarebbe già deciso: in due nella lista

Inizia ad avere le idee chiare la Juventus per la prossima stagione. Anzi, una è chiarissima, visto che il futuro di Alex Sandro sembra ormai scritto. Eliminerebbe anche il “sembra”: sì, il terzino sinistro brasiliano lascerà la maglia bianconera. Ed è per questo che serve un elemento che possa andare a sostituirlo ed è per questo che iniziano anche ad arrivare le prime indiscrezioni sulla cosa.

Secondo il giornalista Ekrem Konur infatti, la lista sarebbe chiusa e sarebbero rimasti in due nel mirino di Cherubini. Il primo sarebbe Diogo Dalot, esterno del Manchester United, che conosce l’Italia per aver già giocato nel Milan. Il difensore è entrato anche nel mirino della Roma da un poco di tempo ed è questo che potrebbe mettere in difficoltà la società piemontese. Intanto è nella lista.

Calciomercato, è Jordi Alba l’altro nome

Il secondo nome è quello di Jordi Alba. Al Barcellona ormai non ha più spazio con Xavi e che ha in mente di utilizzare altri giocatori in quella zona del campo. E quella dello spagnolo potrebbe essere una buona opportunità. Anche in questo caso, comunque, c’è la concorrenza italiana: si è parlato anche di un sondaggio dell’Inter di Marotta nei confronti del difensore esterno, ma al momento non c’è stato realmente nulla di concreto.

Lista chiusa? Non appare questa la soluzione, comunque. Nei giorni scorsi sono spuntati i nomi di Grimaldo del Benfica ma anche di Bensebaini del Bayer Leverkusen. Tutte piste da seguire da qui alla fine della stagione anche se c’è la possibilità che il calciatore che adesso gioca in Portogallo, e che va in scadenza, possa arrivare prima. Vedremo.