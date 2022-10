Calciomercato Juventus, colpo alla Pogba: United di nuovo tirato in causa

Guardare al calciomercato per 365 giorni all’anno è necessario per tutti i grandi club del vecchio continente, Juventus compresa.

La società in questo 2022 ha fatto degli sforzi molto importanti, portando a Torino grandi giocatori come Pogba e Di Maria, senza dimenticare gli altri. Sforzi volti a far sì che la squadra di Massimiliano Allegri possa essere competitiva sia in serie A che in Europa. Finora non sono arrivati i risultati sperati, ma c’è tempo per rimediare e del resto con i tanti volti nuovi in squadra c’è bisogno di trovare i giusti equilibri in campo.

Al rientro dopo la sosta dunque ci si attende una squadra determinata e vogliosa di recuperare i punti persi per strada. Nel frattempo non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza continuerà a setacciare il mercato alla ricerca di uomini che in futuro potrebbero legarsi ai colori bianconeri. Dando uno sguardo ovviamente anche ai possibili futuri parametro zero, occasioni da cogliere al volo.

Calciomercato Juventus, duello in vista per Tielemans?

Ci sono tanti ottimi giocatori il cui contratto scadrà a giugno 2023. Salvo rinnovi, logico. Ed è in quella lista che tanti club importanti potrebbero trovare innesti di qualità. Anche in Premier League ci sono degli elementi da corteggiare. Come riportano infatti alcuni rumors dall’estero, anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester che pare destinato a lasciare le Foxes. Giocatore ormai da anni sul palcoscenico internazionale, mediano d’esperienza nel pieno della sua maturità calcistica. I bianconeri potrebbero replicare un colpo alla Pogba, ma dovranno eventualmente fare i conti con il Manchester United. Anche i Red Devils infatti sono sulle tracce e vorrebbero convincerlo a proseguire la sua carriera in Premier League.