Calciomercato, nuovo gigante alla Chiellini: la Juventus ha già scelto

Calciomercato, tiene sempre banco l’argomento mercato alla Continassa: i bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale.

La Juventus rientra da qualche anno nel novero di quei club che ricorrono sistematicamente al mercato dei parametri zero. Basta dare un’occhiata alle ultime operazioni per rendersene conto. Una strategia rischiosa ma spesso risolutiva: tra le poche praticabili in tempi di austerity. Guarda nuovamente in quella direzione il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini, che insieme ai suoi uomini di fiducia è già al lavoro per sistemare quelle “falle” che, vuoi per un motivo o per un altro, non sono state chiuse la scorsa estate. La Signora, nei mesi di luglio e agosto, non se n’è stata con le mani in mano ma diversi ruoli rimangono tuttora scoperti. Si è scelto di dare priorità all’attacco, completato dall’arrivo di Arek Milik dal Marsiglia. Ma resta ancora tanto da fare, sia centrocampo che in difesa.

La questione più impellente è quella che riguarda l’out mancino. Alex Sandro, l’abbiamo detto più volte, è in questo momento l’unica soluzione di Massimiliano Allegri. Che in caso di forfait del brasiliano – com’è avvenuto nell’ultimo periodo – è costretto ad adattare in quella posizione uno tra Danilo e De Sciglio.

Calciomercato, il sogno è Badiashile del Monaco

I due nomi che circolano con una certa frequenza per andare a sostituire il nazionale verdeoro – che con ogni probabilità in estate lascerà Torino – sono quelli di Rami Bensebaini e di Alejandro Grimaldo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non è affatto da escludere che alla fine la scelta si riduca a loro due, malgrado ci sia un interesse anche nei confronti dell’esperto Jordi Alba, in procinto di andare via dal Barcellona.

Ma Cherubini è pure sulle tracce di un centrale, qualcuno che possa prendere il posto di Giorgio Chiellini, lo scorso luglio volato negli States per un’ultima esperienza da calciatore professionista prima di appendere le scarpette al chiodo. Stavolta i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati, specie in prospettiva di un eventuale addio di Leonardo Bonucci. In questo caso la Juventus sembrerebbe pronta a lanciare l’assalto a Benoit Badiashile del Monaco, un “gigante” di circa due metri che sta affascinando mezza Europa. Ma occhio anche a Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, seguito pure da Inter e Roma.