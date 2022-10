Galtier fa tremare la Juventus: allarme Vlahovic, il Psg lo tenta così

La Juventus sta cercando di rinnovare il suo organico sfruttando al meglio ogni finestra di calciomercato e continuerà a essere sempre vigile.

Il 2022 ha confermato come la società bianconera abbia delle grandi ambizioni, in questo anno solare infatti sono arrivati alla corte di Allegri grandi calciatori. Pogba e Di Maria sono stati i colpi dell’estate, ma non bisogna dimenticare che nello scorso mese di gennaio il club ha fatto un investimento davvero importante portando a Torino Dusan Vlahovic.

Il centravanti è stato ingaggiato dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo e garantirsi così un bomber da doppia cifra per il presente e per il futuro, vista la giovanissima età del calciatore. Il suo rendimento finora è stato positivo e non bisogna dimenticarsi che ha ancora ampi margini di crescita. Anche se qualche critica non è mancata da parte della tifoseria.

Calciomercato Juventus, occhi del Psg su Vlahovic ma…

La Juventus ha blindato il suo gioiello con un contratto importante, ma gli altri top club europei non stanno certo a guardare e consapevoli del suo valore sono pronti a sferrare l’attacco per poterlo ingaggiare. Come spiega Tuttosport l’intenzione della società non è affatto quella di vendere Vlahovic, tanto più nel prossimo mese di gennaio. Ma il Psg sta cercando un nuovo centravanti e le caratteristiche indicate da Galtier sono proprio quelle del serbo. Non si esclude dunque che i francesi possano fare una maxi offerta in futuro, di quelle alle quali è impossibile dire di no. Sarebbe più facile farlo ovviamente centrando la qualificazione alla prossima Champions League. Rimanere fuori dalle prime quattro, con i derivanti mancati introiti economici, potrebbe essere un problema anche dal punto di vista del mercato. Solo così si potranno respingere gli assalti per Vlahovic.