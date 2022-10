Juventus-Di Maria, ‘El Fideo’ rompe il silenzio: annuncio ufficiale

La Juventus torna in campo domani in campionato dopo la sosta per le nazionali e dovrà vedersela in serata contro il Bologna di Thiago Motta.

Una partita nella quale ci si aspetta decisamente una reazione d’orgoglio da parte degli uomini di Allegri, che non hanno disputato una prima parte della stagione all’altezza delle aspettative. Lasciando per un attimo in disparte la Champions, in campionato c’è da recuperare terreno dalle altre big visto che sono arrivate solamente due vittorie nelle sette gare disputate.

Contro i rossoblu non ci sarà nell’elenco dei convocati Angel Di Maria, campione argentino che è arrivato in estate dal Psg a parametro zero. Il rosso rimediato contro il Monza gli è costata una squalifica e anche nei suoi confronti non sono mancate le critiche. Il legame però che ha con la Juve è però fortissimo.

Juventus, la dichiarazione d’amore di Di Maria

Come riporta Tuttosport, il calciatore argentino è tornato finalmente a parlare e lo ha fatto in una intervista concessa a “433”. Di Maria si è emozionato quando gli è stata fatta vedere una foto del mese di luglio che lo ritraeva insieme ad alcuni compagni di squadra. “Ero al mio quarto o quinto giorno in bianconero ma era come se fossì li da 4 o 5 anni. Questa foto dimostra quello che è la Juventus, una grande famiglia. Mi sento come se fossi a casa dal primo giorno, essere arrivato qui è molto più che importante”. Una dichiarazione che evidenzia un forte legame con il club nonostante il suo contratto sia appena di una stagione. Certo i tifosi si aspettano molto da lui, di un eventuale prolungamento se ne potrà parlare magari poi in futuro. Di Maria non ha mai nascosto l’intenzione di voler chiudere la carriera in patria.