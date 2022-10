Calciomercato, Pogba si porta l’amico: gratis alla Juventus

Calciomercato, Pogba si potrebbe portare l’amico alla Juventus. Arriva gratis visto che ancora notizie sul rinnovo non ce ne stanno

Potrebbe influire anche sulle prossime scelte di mercato della Juventus il centrocampista francese Paul Pogba. Che ancora non ha debuttato in questa stagione e che ancora non ha una data di rientro anche stando alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri in vista della gara di oggi contro il Bologna. Questo purtroppo è un altro discorso. In ogni caso, qui, parliamo di mercato e di quelle che potrebbero essere le scelte future della Vecchia Signora.

Tenendo in considerazione il fatto che Adrien Rabiot con ogni probabilità saluterà la compagnia alla fine dell’anno, serve un sostituto dell’ex Psg, magari anche con caratteristiche fisiche diverse. E siccome in Europa c’è un giocatore decisamente importante che ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza, potrebbe diventare una soluzione per la Juve.

Calciomercato, Kanté gratis alla Juventus

Secondo quanto riportato dal giornalista Ceccarini a tuttomercatoweb, Cherubini starebbe monitorando con molta attenzione quella che è la situazione di Kanté del Chelsea. Come detto il contratto scade il prossimo mese di giugno e ancora di rinnovo non s’è discusso. Da un francese all’altro, con caratteristiche diverse è evidente, ma un profilo che adesso all’interno della rosa bianconera non c’è. Kanté è un recuperatore di palloni, uno che ci mette l’anima sempre e che non si tira mai indietro. Un giocatore ideale da mettere al fianco di Paredes, magari, e anche di Pogba, per completare un centrocampo che avrebbe sicuramente tutt’altro impatto rispetto a quello che Allegri al momento è quasi costretto a impiegare per via degli infortuni.

Senza dimenticare in tutto questo che il Chelsea ha in rosa Zakaria: magari, anche in caso di rinnovo di Kanté, potrebbe essere intavolata una trattativa che coinvolga lo svizzero.