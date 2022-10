Calciomercato, triplo acquisto Juventus: il restyling è totale

Oggi è il giorno della partita dei bianconeri ma non si spengono le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

In questo momento la formazione di Allegri è chiamata a rincorrere chi gli sta davanti. In campionato sono arrivate solamente due vittorie su sette gare giocate e dunque i punti persi finora sono stati più di quelli messi in preventivo. E’ chiaro che ancora la stagione è lunghissima e ci sarà il tempo per recuperare, ma è altrettanto vero che non si possono più commettere passi falsi. Fino alla sosta di novembre per i mondiali bisognerà andare a tutta.

Poi per la dirigenza sarà il momento di fare delle valutazioni legate al futuro, se ci sarà la necessità di mettere a segno dei colpi già nel prossimo mese di gennaio (come avvenuto all’inizio di quest’anno con l’arrivo di Vlahovic) o se magari rimandare gli acquisti alla prossima estate. Di sicuro però c’è la Juventus proseguirà nel suo percorso di rinnovamento.

Juventus, partono in tre? La dirigenza ha già fissato gli obiettivi

Il restyling della rosa di Massimiliano Allegri sarà ancora una volta ampio, visto che ci sono dei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potrebbero chiudere la loro esperienza a Torino alla fine di questa stagione. Stiamo parlando di Di Maria, Rabiot e Alex Sandro, il cui accordo scadrà il prossimo 30 giugno. Come ha riportato calciomercatoweb.it la società comunque non vorrebbe farsi trovare impreparata e ha già messo nel mirino i giocatori per sostituire i partenti, vale a dire Grimaldo dal Benfica, Tielemans del Leicester e Asensio del Real Madrid. Tutti in scadenza di contratto e dunque ingaggiabili a parametro zero.