Juventus, i tifosi non hanno dubbi: “Subito in prima squadra”

La Juventus è chiamata ad un pronto riscatto dopo la sosta. Il cammino degli uomini di Allegri riparte oggi dal match contro il Bologna.

Una partita che i bianconeri devono assolutamente vincere. C’è bisogno di conquistare punti per risalire la china in classifica ma soprattutto c’è la necessità di spazzare via ogni possibile voce di crisi. Non sono mancate le critiche per Bonucci e compagni e soprattutto per mister Allegri in questo periodo, ma c’è ancora tempo per raddrizzare una stagione nata con qualche passo falso di troppo.

Il tecnico in questo periodo recupererà delle pedine importanti dall’infermeria, diversi big torneranno a disposizione. Ma nel frattempo è impossibile non notare chi si sta mettendo in luce nelle altre formazioni bianconere.

Juventus, Yildiz show in Primavera: i tifosi lo vorrebbero tra i big

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena la sfida tra la Juventus e il Torino nel campionato Primavera. Alla fine di un match davvero rocambolesco i bianconeri di Paolo Montero sono riusciti ad imporsi sui granata, conquistando l’ennesimo successo di un inizio stagione senz’altro molto positivo. Grande protagonista è stato Yildiz, con il 17enne capace di segnare una straordinaria doppietta a coronamento di una prova superlativa.

4^ ⚽️ in campionato per Kenan #Yildiz , doppietta nel primo derby giocato. Se non è un buon inizio questo, ditemi voi cos’è 🤍🖤🔥 #Juventus #Under19 pic.twitter.com/Vc1zqvO6JA — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🫡🤍🖤 (@pazzamentejuve) October 1, 2022

Io ho una proposta per la @juventusfc e chiedo a tutti i tifosi di ritwittare 😂

Kenan Yildiz in prima squadra, ora, subito. È uno spettacolo vederlo giocare… #juventus #kenanyildiz — Ste (@iamsteeeev) October 2, 2022

Ragazzi, se avete 5 minuti di tempo recuperate gli highlights di Torino Juventus primavera su Jtv, finita 3-4 x noi. C'è un Yildiz show che vi farà godere tanto. Giocatore fortissimo questo.. classe 2005, io ve l'ho detto… — Giuseppe Murolo (Peppe Jfc) (@PeppeMur84) October 1, 2022

Il trequartista turco continua nel suo percorso di crescita dunque in Italia, ma tanti tifosi sui social lo spingono verso la prima squadra. Vorrebbero che Allegri lo considerasse per dargli spazio tra i big. La loro richiesta sarà accolta? Solo il tempo ci darà una risposta.