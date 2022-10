Calciomercato, 45 milioni sul piatto: Cherubini morde il freno

Calciomercato Juventus, il grande club inglese scende in campo con un’offerta davvero importante. Adesso è una sfida tutta europea.

Come comunicano i colleghi inglesi di ‘www.caughtoffside’, ora, l’Arsenal è pronta a mettere sul piatto un’offerta decisamente importante per il cartellino di Ruben Neves. Secondo l’indiscrezione, infatti, il club inglese avrebbe già ideato ben 45 milioni per Ruben Neves, centrocampista dei Wolves che piace anche alla Juventus.

Stando all’indiscrezione, l’Arsenal sembra intensificare la ricerca di un centrocampista di qualità e dopo il pessimo inizio di stagione dei Wolves, potrebbe sfruttare la frustrazione del momento, cercando di convincere già Ruben Neves al trasferimento nel grande club di Londra.

Come comunica anche il portale inglese, si sottolineava che Neves avesse rifiutato le offerte del Manchester United e del Liverpool in precedenza. Un giocatore che nonostante l’interesse delle big ha dato fiducia alla propria squadra ma adesso i tempi sarebbero maturi per un trasferimento da subito.

Come sottolineano, però, i ‘Wolves’ vorrebbero evitare di perdere il 25enne per darlo ad una rivale e, quindi, potenziale concorrente della Premier League e preferirebbero dunque la cessione all’estero. Oltre ai già citati bianconeri, ad interessarsi al profilo, potrebbe esserci anche il Barcellona che già da un po’ di tempo starebbe cercando un sostituto degno per Sergio Busquets. Insomma la concorrenza estera nemmeno manca, ora, la palla, come di consueto, passa al diretto interessato che farà presto luce sul proprio futuro.