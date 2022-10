Calciomercato, la Juve lo prende dal Napoli: “Contatti avviati”

Calciomercato Juventus, adesso le cose si fanno decisamente concrete. Ci sarebbero già “contatti avviati” per il suo arrivo in bianconero.

Il presidente Andrea Agnelli avrebbe deciso. Stando infatti al quotidiano ‘La Repubblica’, ci sarebbero sostanziali passi in avanti per l’arrivo di Cristiano Giuntoli in bianconero. L’attuale direttore sportivo del Napoli potrebbe infatti giungere sotto la Mole.

Come comunica il quotidiano nazionale e riporta, fedelmente, ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, ci sarebbero già “i primi colloqui esplorativi” tra l’attuale DS del Napoli e il club di Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Giuntoli sempre più vicino

L’attuale direttore sportivo del Napoli piace molto all’entourage bianconero e il potenziale arrivo permetterebbe un upgrade considerevole a livello tecnico e di gestione. Dopo la vecchia dirigenza che vedeva prima Marotta e poi, successivamente, Paratici come direttore sportivo ha poi passato il testimone al solo Cherubini che, sempre stando all’indiscrezione, non verrebbe comunque escluso dalla sua carica nonostante il potenziale arrivo di Giuntoli.

Insomma, la Juventus dopo l’avvio decisamente negativo in campionato sta cercando di riacquistare fiducia nei propri mezzi, ieri un ottimo risultato con una performance di carattere contro il Bologna e adesso sul mercato. Andando a prendere uno dei probabili direttori sportivi più qualitativi in senso assoluto in giro per la Serie A. Ovviamente le direttive arrivano dal presidente Andrea Agnelli che vede nel profilo di Giuntoli il phisique du role ideale per permettere un ulteriore upgrande alla sua squadra.