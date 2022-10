Calciomercato, Kanté alla Juventus: ha già deciso

Le possibilità di vederlo altrove sono tante, così come quelle di rivederlo, ancora, in blues. Certamente il pressing delle altre big non manca ma sarebbero due le squadre in pole: Juventus e Psg.

Calciomercato, Juve e Psg sognano il colpo Kanté

Un giocatore che rappresenta molto per il Chelsea e proprio per questo motivo, difficilmente, il club vorrà privarsene. Così come con Jorginho, di nuovo, il Chelsea riflettere attentamente sul futuro del francese e dall’altra parte c’è un forte pressing delle pretendenti. La Juventus vorrebbe un altro top player in mediana, e visto l’acquisto di Pogba, anche amico e compagno di nazionale, potrebbe far valere questo fattore.

Ma allo stesso tempo in Francia si rendono conto dell’importanza del giocatore e, dunque, averlo titolare a Parigi sarebbe un sogno per tutti i tifosi della Capitale francese. Diciamo che, adesso, a scogliere il nodo e quindi decidere cosa sarà, ci penserà esclusivamente il giocatore che in questo momento non ha ancora fatto sapere quale sarà il suo destino.