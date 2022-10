Calciomercato Juventus, patto con Mendes: colpo da sogno in mediana

Calciomercato Juventus, ancora Mendes nel futuro dei bianconeri. I buoni rapporti con l’agente potrebbero portare al colpo in mediana

Si rinnova la Juventus. Ancora di più rispetto a quella che è stata la rivoluzione della scorsa estate. Ancora la vera squadra, purtroppo, non s’è vista causa infortuni, ma presto ci potrebbe essere qualcosa di nuovo, a partire da Federico Chiesa che ieri, dopo oltre sei mesi, è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Non è solo dal recupero degli infortunati che comunque passa il futuro della Vecchia Signora, ma anche dalla possibilità di fare nuovi innesti soprattutto in mezzo al campo, visto che l’anno prossimo sono diversi quelli che potrebbero fare le valigie.

E siccome lì, in mezzo al campo, si decidono sicuramente le partite e i campionati e abbiamo visto benissimo come questa cosa sia vera, è in quella zona che secondo Paolo Bargiggia, che ieri ha parlato a 7 Gold, la società bianconera si sta muovendo per la prossima stagione. I buoni rapporti con Mendes, agente potentissimo in Europa e non solo, potrebbero aiutare in quello che potrebbe essere un vero colpo da sogno in mediana.

Calciomercato Juventus, interessa Ruben Neves

Il nome è quello del portoghese Ruben Neves: anni 25, contratto in scadenza nel 2024, di proprietà dei Wolves. Il mediano ha una valutazione di mercato da far girare la testa: almeno 40 milioni di euro. Ma è sicuramente un pezzo da novanta, uno di quelli in grado di fare la differenza lì in mezzo. La Juve, insomma, guarda con interesse a quello che potrebbe essere il futuro del giocatore che, inoltre, secondo altre indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, potrebbe anche non rinnovare il contratto costringendo il club a cederlo la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero. Una situazione che quindi intriga, e anche molto, dalle parti della Continassa.