Calciomercato Juventus, firma Zaniolo: un rebus prima dell’intesa

Calciomercato Juventus, adesso il giocatore è ad un passo dal possibile rinnovo ma c’è un rebus a contornare il tutto: i dettagli.

Zaniolo verso il rinnovo con la Roma sembra realtà sempre più concreta. Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, il giovane prodigio giallorosso sta dimostrando di essere importante per il club e lo stesso presidente non vuole farselo sfuggire.

Proprio in questi giorni si sarebbero visti il general manager Tiago Pinto e l’agente del calciatore Claudio Vigorelli per parlare di un possibile rinnovo fino al 2027. Possibile che si rivedano già di domani, anche se tutto dovrà essere approvato dal presidente Friedkin. Un accordo già trovato sulla base di 4 milioni, più bonus variabili individuali e di squadra in base ai – possibili – trofei, uno stipendio che sarebbe accomunabile a quello dei top player europei e potrebbe, alla fine, ammontare intorno ai quasi 5 milioni.

Calciomercato Juventus, rinnovo Zaniolo vicino ma manca ancora l’intese | Clausola da 50-60 milioni

Ma come sottolinea, però, ‘La Gazzetta dello Sport’, mancherebbe ancora l’intesa di base per arrivare all’ufficialità dell’operazione. Come detto più volte, in questo incontro tra le parti, si potrebbe parlare anche di un inserimento di una clausola rescissoria. La base è quella di almeno 50 massimo 60 milioni di euro.

Per ora le parti sembrano andare molto d’accordo e l’impressione è che, salvo imprevisti, questo rinnovo potrebbe arrivare molto presto. Una tranquillità che viene emanata dallo stesso giocatore che sembra, comunque, trovarsi molto bene in giallorosso. L’obiettivo di Friedkin è quindi di rinnovare il proprio pupillo almeno fino al 2027.