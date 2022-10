Juventus-Maccabi, bookmaker senza dubbi: lo dicono le quote

La Juventus domani sera contro il Maccabi Haifa è attesa da una partita fondamentale per il suo futuro in questa edizione di Champions League.

La formazione di Massimiliano Allegri rischia grosso. Ha perso le prime due partite della fase a gironi e ora si ritrova costretta ad inseguire. Nelle prossime quattro gare dovranno arrivare almeno 10 punti per sperare di riuscire a passare il turno. Una missione difficile ma non impossibile, a patto però di non commettere errori.

Il problema di tutti gli allenatori in questo periodo è rappresentato dal fatto che si gioca praticamente ogni tre giorni e non è facile gestire il proprio organico, molte volte rabberciato dalle assenze. La Juve però sa bene che la partita di domani sera è cruciale per la propria stagione e davanti ai propri tifosi non vuole fallire.

Juventus, la quota del successo bianconero è “bassa”: grande fiducia dei bookmaker

La Juventus deve vincere a tutti i costi e ha sicuramente un tasso tecnico superiore a quello della formazione israeliana, con la quale condivide il fondo della graduatoria. I bookmaker non hanno dubbi riguardo la squadra favorita per questo match, lo confermano le quote di Sisal riportate da Agipronews che vedono il segno 1 in lavagna a “solo” 1.27. Una quota decisamente bassa per il successo bianconero, mentre il colpaccio del Maccabi pagherebbe ben 10 volte la posta. Segnale inequivocabile della fiducia che si ha in Bonucci e compagni. Il segno X invece è bancato a 6.00. C’è un dato importante riguardo i precedenti, nei quali gli ospiti non sono mai riusciti a segnare una rete alla Juve. Fiducia anche nella retroguardia bianconera, visto che il clean sheet di Szczesny è in lavagna a 1.88.