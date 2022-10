Calciomercato Juventus, esonero Allegri: Nedved dice tutto

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved sul futuro di Allegri a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara col Maccabi.

Manca sempre meno all’inizio di Juventus-Maccabi, gara fondamentale per i bianconeri, che si giocano una fetta cospicua delle residue speranze di agguantare in extremis un posto agli ottavi di Champions League. Obbligatori i tre punti per Di Maria e compagni, con “El Fideo” che rientra regolarmente sulla corsia destra di sua competenza.

Il successo maturato contro il Bologna ha contribuito a diradare un pò di nubi sul futuro di Max Allegri, al quale Andrea Agnelli aveva già ribadito la propria fiducia, poi confermato dal CDA. Sotto questo punto di vista, per il tecnico livornese saranno comunque necessari i prossimi risultati, con la “Vecchia Signora” che dovrà guadagnare terreno sia in campionato che in Champions League. Ora come ora l’ipotesi di un esonero di Allegri sembra essere scongiurata, soprattutto per mere questioni economiche. Allegri è legato alla Juve da un contratto di altri tre anni, a circa 9 milioni di euro netti a stagione, ed è chiaro che un eventuale avvicendamento rappresenterebbe un vero e proprio bagno di sangue per le casse bianconere.

Intervenuto ai microfoni di Sky pochi minuti prima del fischio d’inizio, Pavel Nedved ha svelato: “Allegri? Non è mai stato in dubbio, nemmeno per un minuto.”