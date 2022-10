Calciomercato Juventus, scartato dal Psg: così arriva l’erede di Di Maria

Calciomercato Juventus, il Psg ha deciso di scartarlo e in questo modo Cherubini potrebbe avere il via libera: ecco l’erede di Di Maria

La questione Di Maria in casa Juventus terrà banco soprattutto verso la fine della stagione. E soprattutto terrà banco se le cose dovessero andare bene da qui ai prossimi mesi. Al momento, come tutti sappiamo, l’intenzione del Fideo è quella alla fine dell’anno di tornarsene in Argentina ed è per questo motivo che ha firmato un solo anno di contratto con la società bianconera. Poi, ovviamente, le cose potrebbero pure cambiare e sotto questo aspetto Paredes, a quanto pare, avrebbe iniziato già un’opera di convincimento. Ma è importante che la Juventus si tuteli, e guardi soprattutto a quelli che sono i possibili eredi.

Uno di questi è nel mirino della società bianconera da un poco di tempo. E secondo le informazioni che sono state riportate da Elnacional.cat, il Psg, che lo avrebbe potuto mettere nel mirino, lo ha scartato, andando decisamente forte su un altro elemento, dello stesso club, che è in uscita a parametro zero.

Calciomercato Juventus, il Psg molla Asensio

Asensio probabilmente alla fine della stagione dirà addio ai Blancos a parametro zero. Un colpo che a quanto pare non solo interessava ai bianconeri ma anche al Psg. I francesi però ne hanno annusato un altro: quello di Kroos, infastidito dal rinnovo annuale che Florentino Perez gli ha proposto. Una rottura bella e buona che dovrebbe quindi portare a un addio del tedesco, pronto anche lui a prendere la via di Parigi.

In questo modo Cherubini avrebbe praticamente il via libera per Asensio, un giocatore che come spesso vi abbiamo raccontato piace e anche tanto a Massimiliano Allegri che da diverse stagioni lo avrebbe voluto alle proprie dipendenze. Che non sia questa la volta buona? Intanto le sensazioni che arrivano sono decisamente positive.