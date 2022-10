Champions, Juventus-Maccabi streaming | Dove vedere il match in tv

Juventus-Maccabi Haifa streaming e dove vederla in diretta tv. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Non ci sono altri risultati utili se non la vittoria per una Juve che ha perso le prime due gare della fase a gironi e non può permettersi altri passi falsi. Fischio d’inizio alle 21 di oggi mercoledì 5 ottobre. La Juventus schiererà senz’altro Di Maria in attacco al fianco di Vlahovic, Allegri è intenzionato a schierare la sua squadra con il 3-5-2 ma non si escludono delle novità importanti di formazione.

Juventus-Maccabi Haifa di Champions League non sarà visibile in chiaro su Canale 5. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Sky che ha i diritti della Champions League. Il match dello Stadium sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Juventus-Maccabi Haifa, è abbonarsi a Mediaset Infinity+.Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Le probabili formazioni di Juventus-Maccabi Haifa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria.

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Haziza, Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Pierrot, David.

Juventus-Maccabi Haifa streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.