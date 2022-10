Juventus-Maccabi, sorpresona Allegri: ribaltone nella rifinitura

Juventus-Maccabi, Allegri sorprende tutti e lo schiera dal primo minuto. Tutti i dettagli della formazione della sfida di Champions.

Allegri sorprende tutti e lo schiera dal primo minuto. Mattia De Sciglio, infatti, dovrebbe partire titolare nella formazione che il mister schiererà questa sera alle ore 21.00 nella super sfida di Champions League contro il Maccabi.

Il giornalista Romeo Agresti, sul suo profilo Twitter, annuncia la formazione di questa sera che scenderà in campo contro il Maccabi. Dopo l’importante vittoria di campionato contro il Bologna, sempre all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole replicarsi e ottenere tre punti fondamentali per il girone. Per l’occasione l’esperto difensore sarà tra i titolari dal primo minuto.

Juventus-Maccabi, Allegri sorprende tutti e schiera De Sciglio titolare

De Sciglio sia in campionato che in Champions League ha sempre dato dimostrazione di farsi trovare pronto. Oggi un importante fardello, quello di ottenere tre punti contro un’avversaria insidiosa come il Maccabi. Infatti stasera i bianconeri devono assolutamente vincere per credere ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League, dopo le rovinose sconfitte prima con Psg e poi con Benfica.

Ecco, dunque, gli undici che ‘Agresti’, nel suo profilo Twitter, ha indicato come i titolari che molto probabilmente sceglierà Massimiliano Allegri questa sera:

In porta Szczesny; difesa formata da Cuadrado, Bonucci (in ballottaggio con Bremer), Danilo e, appunto, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot in mediana; Di Maria, Vlahovic, Kostic in attacco. Un 11 che, ripetiamolo, avrà un solo obiettivo: la vittoria. Non ci resta che attendere fino alle 21.00 quando ci sarà il fischio d’inizio.