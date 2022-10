Calciomercato, Juventus spazzata via: “Aperto al trasferimento”

Calciomercato Juventus, il ritorno all’attacco della squadra inglese potrebbe essere quello decisivo.

L’avvio molto poco convincente della Juventus ha sicuramente reso consapevole la dirigenza bianconera di quelle che sono le mancanze della rosa, motivo per cui la sessione invernale del mercato sarà sicuramente occasione di rinforzare le quei reparti in cui la squadra sta facendo più fatica.

Tra gli acquisti che la Juventus ha già in sospeso poiché non è riuscita a chiuderli in estate c’è sicuramente quello di un terzino sinistro che dovrebbe prendere il posto di Pellegrini partito per la Germania. Oltre a questa figura, in estate la “Vecchia Signora” era stata vicina anche ad un altro calciatore, il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa Douglas Luiz, senza però riuscire a chiudere la trattativa che lo riguardava. Secondo le ultime indiscrezioni, però, un’altra squadra si sarebbe avvicinata molto al calciatore e per la quale potrebbe lasciare la sua corrente maglia.

Calciomercato Juventus, Arsenal sulle tracce di Luiz: occhio all’affondo

Nella finestra estiva anche l’Arsenal si era dimostrato interessato al centrocampista dell’Aston Villa, senza che però riuscisse effettivamente a cavare nulla dal buco. Stando a quanto riportato da “givemesport.com” sembrerebbe che nonostante i 120 milioni di sterline spese dalla società inglese nel calciomercato estivo per rifare la rosa la società dei “Gunners” abbia comunque intenzione di portare a termine un altro investimento nei prossimi mesi.

Per questo motivo l’Arsenal ha rinnovato l’interesse per il calciatore brasiliano, al quale conta di arrivare il prima possibile ma con un’offerta che non sarà più quella di 25 milioni di sterline presentata in passato poiché ora la dirigenza dell’Arsenal è forte della consapevolezza della mancata volontà da parte del giocatore di continuare il rapporto con l’Aston Villa. In tutto questo a rimanere a bocca asciutta potrebbe essere di fatto la Juventus, a meno che non decida di muoversi sul mercato presentando alla dirigenza inglese una somma in denaro maggiore rispetto a quella promessa dalla squadra londinese.