Calciomercato, Kantè alla Juventus: lo hanno lasciato andare

Il 2023 si sta avvicinando sempre più e tanti come la Juventus stanno iniziando già a pensare al prossimo calciomercato invernale ed estivo.

Le mosse del club bianconero sono ancora tutte da scoprire, ma senz’altro la dirigenza avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi in ottica futura. Perchè non ci sono dubbi sul fatto che anche nel nuovo anno solare proseguirà il percorso di rinnovamento e ringiovanimento dell’organico. Con la società che pur guardando al bilancio cercherà di farsi trovare pronta nel momento in cui ci sarà l’opportunità di intervenire per rinforzare la rosa.

Molte decisioni potrebbero anche dipendere da quel che accadrà nelle prossime settimane. La pausa per i mondiali non è distante e ci sono tante partite da giocare in pochi giorni. Gare che serviranno ad indirizzare la stagione della Juventus, specie in Europa dove passare il turno sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal non sta seguendo il francese

Cherubini e tutto lo staff dirigenziale guarderanno con particolare attenzione anche a quei calciatori che sono in scadenza di contratto e che salvo rinnovi potrebbero essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Tra questi c’è anche Kantè, la cui esperienza al Chelsea sembra volgere ormai al termine.

Arsenal is not currently an option for N'Golo Kante. Contrary to some reports, he wasn't considered over the summer and isn't on #AFC's radar now. — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 6, 2022

Secondo i rumors che arrivano dall’Inghilterra uno dei club che pareva essere interessato al mediano francese, l’Arsenal, in realtà non ha il calciatore nel suo radar. Qualche chance in più dunque per chi vorrà prenderlo, Juventus compresa, visto che i gunners sarebbero un pericoloso concorrente.