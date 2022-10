E’ sempre il calciomercato a tenere banco tra le chiacchiere dei tifosi, del resto il mese di gennaio non è poi così lontano.

Lo abbiamo detto più volte come questa sarà una stagione decisamente particolare. La lunga pausa che ci sarà a partire dalla seconda metà di novembre per i mondiali che si giocheranno in Qatar ha fatto sì che il calendario di questa prima parte della stagione sia molto compresso. Tante partite in pochi giorni e alcuni obiettivi da raggiungere al più presto.

La Juventus in campionato deve inseguire le altre big e anche in Champions League ci sarà da sgomitare per raggiungere la qualificazione al turno successivo. Nel frattempo la dirigenza avrà senz’altro le idee più chiare al termine di questo anno solare per iniziare a preparare le mosse in vista del 2023 che è ormai nel mirino.

Calciomercato Juventus, Cuadrado in scadenza: la Roma fiuta l’affare

I bianconeri senz’altro cercheranno di arrivare a degli obiettivi che si sono prefissati, in primis il dover rinforzare la batteria degli esterni difensivi. Anche perché potrebbero esserci a giugno alcuni addii. Cuadrado ha il contratto in scadenza e il futuro del colombiano potrebbe essere lontano da Torino, visto che la società potrebbe decidere di non rinnovare l’accordo. Certo è che gli estimatori al duttile calciatore sudamericano non mancano di certo. La Gazzetta dello Sport indica Inter, Roma, Atletico Madrid e Deportivo Independiente Medellín tra le squadre interessate a lui. Con i giallorossi di Mourinho dunque che dopo aver preso Dybala a zero dalla Juventus potrebbero prendere un altro giocatore della rosa di Allegri senza spendere nemmeno un euro per il suo cartellino.