Tv play | Juventus, Di Maria “smonta” Allegri: “Ecco perché ha giocato bene”

La Juventus ieri sera ha conquistato un risultato molto importante battendo il Maccabi Haifa nella terza giornata della fase a gironi di Champions.

Tre punti che servono a mantenere viva la speranza di riuscire ad agguantare gli ottavi di finale del torneo. Psg e Benfica continuano a rimanere davanti ed è banale dire che per passare il turno occorrerà vincere tutte le partite rimaste. Serve una Juventus in gran forma, dunque, e da qui fino alla sosta per i mondiali la squadra di Allegri sa di non potersi concedere passi falsi.

Di sicuro c’è che contro gli israeliani è tornato grande protagonista Angel Di Maria. L’argentino non ha segnato, ma ha messo lo zampino in tutte e tre le reti dei bianconeri. Tre assist che gli sono valsi la nomina di miglior giocatore della partita.

Juventus, Moncalvo: “Di Maria non ha seguito le direttive del tecnico”

Gigi Moncalvo, giornalista, è intervenuto a Calciomercato.it in onda su TvPlay. E le sue parole faranno senz’altro discutere la tifoseria bianconera. Oggetto della discussione proprio la prestazione straordinaria dell’ex Psg. “Di Maria ha giocato senza seguire le direttive di Allegri. A uno come lui gli devi dire ‘Fai quello che ti pare’, e lo ha fatto. Erano anni che non si vedeva un centrocampista che forniva assist così decisivi. Quindi c’era bisogno di uno che facesse dei passaggi smarcanti” ha detto. Il problema per Allegri ora sarà che l’argentino non sarà a sua disposizione nel prossimo turno di serie A. Di Maria infatti contro il Milan dovrà scontare la seconda giornata rimediata con il rosso arrivato contro il Monza. E la sua assenza potrebbe pesare molto in uno scontro che già sembra essere cruciale per il torneo dei bianconeri.