Calciomercato Juventus, ‘tempesta’ Blues: pagano la clausola

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio che disambigua il futuro del calciatore. Andrà al Chelsea grazie alla clausola, gli ultimi aggiornamenti.

Dopo aver affrontato una parentesi molto problematica, all’ombra della Mole sembra essere tornato un briciolo di serenità, alla luce delle due rotonde quanto importanti vittorie degli ultimi giorni. Gli uomini di Allegri, reduci dalla figuraccia con il Monza e da un primissimo spezzone stagionale tutt’altro che brillante, si sono imposti su Bologna e Maccabi, provando così a catalizzare un percorso di risalita dai più atteso e sperato.

Conoscendo l’impostazione di mister Massimiliano, si continuerà adesso a ragionare step by step, soffermandosi pian piano sui tanti banchi di prova che si frapporranno sul cammino di Vlahovic e colleghi. Questo a partire dall’imminente fine settimana, quando la squadra volerà a Milano per affrontare la compagine di Pioli, reduce da una figura non proprio brillante in quel di Londra, contro un Chelsea che rappresenta ad oggi una concorrente più che seria anche per la Juventus sul fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus, futuro blues per il difensore: pagano la clausola

Diversi, ad oggi, i giocatori juventini che abbiano avuto un trascorso blues o, ancora, non meno numerosi i rapporti venutisi a creare negli anni tra questi due club. Un recente esempio potrebbe certamente essere quello di Zakaria ma, per ora, l’ingerenza degli inglesi potrebbe avere un certo impatto anche sulle prossime mosse di Cherubini e colleghi.

Salutato Chiellini e incassata consapevolezza dell’età di Bonucci, a Torino sanno bene di dover iniziare a fare valutazioni anche in difesa, laddove Rugani è da anni condannato ad una posizione di subalternità e dove gli unici prospetti risultano essere Bremer e Gatti. Tutt’altro che esclusa, quindi, la possibilità di assistere ad approdi funzionali e giovani in questo reparto nelle prossime parentesi di mercato.

Su tale fronte, non sfugga però quanto raccolto dal The Telegraph, a detta del quale il Chelsea ha già parlato con il Lipsia, informando il club tedesco di essere intenzionato a pagare la clausola rescissoria del giovane serbo Josko Gvardiol. Il difensore era seguito anche da Juventus e Inter ma i presupposti attuali lasciano intendere come il suo addio alla Germania sarà seguito dall’arrivo in un campionato ricco quanto affascinante quale la Premier.