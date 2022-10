Calciomercato, saluta definitivamente la Juventus: oltre 30 milioni

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe salutare definitivamente con il riscatto da parte del club: tutti i dettagli.

Kulusevski si appresta a salutare definitivamente la Juventus. In forze al Tottenham, il laterale svedese, verrà riscattato dal club allenato da Antonio Conte.

Come scrivono da ‘Tuttojuve.com’, Kulusevski sarebbe diventato un giocatore prioritario per il club londinese e lo stesso tecnico Conte lo vorrebbe ancora in quel di Londra anche per la prossima stagione. Classe 2000 attualmente in prestito proprio dalla Juventus, verrà riscattato per una cifra di 35 milioni di euro che andranno nelle casse del club di Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, il Tottenham riscatta Kulusevski | 35 milioni di euro

Ma c’è già una piccola certezza. Infatti nel contratto che l’ha portato da Torino a Londra, lo svedese ha una variante che lo renderebbe di proprietà londinese al 100% qualora, appunto, superasse almeno 20 partite con 45 minuti effettivi a partita. O in caso della qualificazione del club inglese alla prossima Champions League a fine stagione. Qualora infatti il club si qualificasse tra le prime quattro, Kulusevski verrebbe riscatto quasi sicuramente.

Certamente una notizia importante per le casse dei bianconeri che a questo punto vedrebbero un aumento considerevole del tesoretto da poi reinvestire nella prossima stagione, qualora, appunto, la Juventus dovesse entrare nuovamente nel mercato andando a cercare profili per potenziare il reparto offensivo. Certamente la cessione del giovane svedese rappresenterebbe un tesoretto non indifferente che l’entourage mercato potrebbe nuovamente reinvestire in qualche acquisto di lusso.