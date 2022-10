Campione del Mondo per la Juventus: “La firma dipende da lui”

Calciomercato Juventus, la rivelazione in conferenza stampa che fuga ogni tipo di dubbio: “Se vorrà, saremo tutti contenti.”

Nelle ultime uscite stagionali la Juventus ha quantomeno lanciato timidi segnali di risveglio, mostrando una prolificità in termini di produzione offensiva che da tanto tempo non si vedeva all’Allianz Stadium.

La crescita esponenziale di Adrien Rabiot è un dato sicuramente inappellabile. In attesa del rientro di Paul Pogba, la mezzala ex Psg si sta letteralmente caricando la squadra sulle spalle, al punto che l’ipotesi legata ad un clamoroso rinnovo non è più considerata utopistica. D’altro canto, con le uscite di Arthur e di Zakaria e l’esplosione di Miretti, la mediana bianconera è andata incontro ad un vero e proprio restyling la scorsa estate. Rabiot per caratteristiche è forse il centrocampista che si adatta meglio allo scacchiere tattico di Max Allegri, e laddove dovesse accontentarsi di un rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite, il rinnovo non sarebbe più una chimera.

Calciomercato Juventus, rinnovo Kroos: le parole di Ancelotti

Tuttavia non è escluso che Cherubini possa entrare nell’ordine di idee di vagliare anche nuovi innesti, per puntellare in modo ancor più corposo la zona nevralgica del campo. Sotto questo punto di vista, non sono passati sotto silenzio gli ultimi rumours rimbalzati dalla Spagna, che hanno accostato con una certa insistenza Toni Kroos alla Juventus. Legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2023, il futuro del centrocampista tedesco è ancora un rebus tutto da sciogliere. Al momento le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa per l’eventuale prolungamento, e non sono esclusi colpi di scena a riguardo.

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Getafe, Carlo Ancelotti ha affrontato anche questo argomento: “Rinnovo Kroos? Sta bene, ha sempre il sorriso sulle labbra e non avverte pressione. Il rinnovo dipende da lui, se vorrà saremo tutti contenti.”