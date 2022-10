Calciomercato, nuova batosta per la Juventus: 38 milioni in fumo

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, adesso, quel riscatto importante è sempre più lontano.

Stando alle ultime indiscrezioni, la possibilità di un riscatto di Arthur da parte del Liverpool è – ormai – sempre più remota. Il centrocampista brasiliano, attualmente in prestito ai Reds, a fine stagione potrebbe dunque non essere riscattato visto lo scarso utilizzo da parte del tecnico tedesco Klopp.

Klopp potrebbe quindi essere decisivo sul possibile riscatto del centrocampista brasiliano che non brilla in Premier League ed ha sempre meno spazio giocato. Il riscatto previsto, infatti, ammontava intorno ai 38 milioni di euro, un tesoretto non indifferente per le casse dei bianconeri che adesso dovranno fare i conti con il possibile ritorno del giocatore.

Calciomercato Juventus, potrebbe saltare il riscatto di Arthur | 38 milioni in fumo

Come scrivono su ‘Calciomercato.it’, l’inizio di stagione non certo al di sopra della aspettative del brasiliano potrebbe far cambiare idea al Liverpool per la prossima stagione. Il brasiliano, infatti, non sta disputando, certo, la sua migliore stagione in quel della Premier. Pochissimi minuti giocati da titolare e sempre meno possibilità di un riscatto a fine stagione.

Eventualità che adesso la Juventus deve considerare seriamente, visto, appunto, anche il costo effettivo che nel caso di mancato riscatto andrebbe, letteralmente, in fumo. Si parla infatti di una cifra considerevole di 38 milioni di euro. In questo momento ci saranno le dovute riflessioni sul caso ma le parti sembrano decise e l’eventuale ritorno di Arthur in bianconero è sempre più probabile.