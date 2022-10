Calciomercato Juve ed Inter, asta da urlo: 25 milioni

Calciomercato Juventus, asta da urlo e 25 milioni per avere ragione dell’Inter. Ecco le ultime.

I bianconeri non sono riusciti a dare degna prosecuzione al percorso di crescita che sembrava essere stato catalizzato dalla vittoria contro il Bologna e che invece si è arrestati già ieri pomeriggio, contro un Milan non al completo ma viaggiante da tempo ormai sulle ali di un entusiasmo e una compattezza da tempo mancanti in quel di Torino. Non è stato possibile, dunque, chiosare nel modo più degno il ciclo di impegni iniziato domenica scorsa e che avrebbe permesso di generare un cammino ben più sicuro fino alla sosta per il Mondiale in Qatar.

Non è però adesso questo il tempo dei bilanci. Piuttosto, si pensi a quelle che sono le possibili soluzioni, in vista di un campionato che, pur avendo fin qui deluso, proprio come in Europa, è ancora alle sue primissime battute e porta in grembo diverse opportunità di ascesa. Al netto di una fiducia non massimale e di un tempo che continua a scorrere, non manca a questo club la capacità di provare a rimettersi sulla retta via, purché si inizi a intervenire celermente laddove maggiormente necessario.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter da 25 milioni

Attendendo dunque responsi in tal senso e in un’ottica a più breve termine, riportiamo di seguito novità circa le prossime mosse di mercato, da inserirsi invece in una visione a più ampia gittata. Particolare attenzione, su tale fronte, merita quanto raccolto da Calciomercato.it.

In base a informazioni in loro possesso, Juventus e Inter sono state stregate da Vitor Roque, attaccante 17enne militante nell”Athletico Paranaense, disposto a cederlo per cifre non inferiori ai 25 milioni di euro.