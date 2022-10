Calciomercato Juve e Milan, rebus risolto: ‘addio‘ a gennaio

Calciomercato Juventus, stando all’ultima indiscrezione, ora potrebbe esserci un nuovo innesto per l’attaccante.

Un nuovo futuro per Asensio. Stando all’ultima indiscrezione proveniente dal portale spagnolo ‘Todofichajes’, una squadra in particolare si iscriverebbe alla candidatura per tesserare il formidabile laterale spagnolo.

La squadra in questione sarebbe il Manchester United di Ten hag, anche quest’anno non più ai vertici e con risultati negativi nelle ultime uscite del top team inglese. Proprio per salvaguardare a questo problema, il club di Manchester ha già nella lista della spesa nomi specifici per potenziare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, Manchester United su Asensio | Può chiuderlo già a gennaio

Sempre secondo l’indiscrezione, il club inglese avrebbe messo nella propria lista della spesa il nome dello spagnolo come prioritario. Come sappiamo, Asensio potrebbe lasciare Madrid dopo diverse stagioni da protagonista e, adesso, proprio il club inglese si iscrive come prima della lista per tesserarlo già da subito. Infatti, come sottolinea ‘Todofichajes’, il Manchester potrebbe andare incontro ad un vero e proprio assalto già da subito, anche se si auspicava inizialmente un acquisto solo a fine stagione, quindi da giugno.

Sempre secondo le indiscrezioni, quindi, in caso di assalto già nel mercato invernale, quindi post Mondiale in Qatar, Juventus e Milan, i due club interessati al giocatore, potrebbero trovarsi costretti a rinunciare definitivamente all’assalto del giocatore. Un colpo di scena certamente inaspettato che adesso fa sì che Asensio possa già considerarsi una sorta di rimpianto per il club di Andrea Agnelli, adesso, non al top della forma dopo l’ennesimo risultato negativo stagionale.