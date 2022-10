Calciomercato Juventus, rebus rinnovi: il punto della situazione

Oggi si gioca un’importante partita di campionato ma è sempre il calciomercato della Juventus a tenere banco tra i tifosi.

Ci stiamo avviando ad una prima fase cruciale della stagione, da qui fino alla metà di novembre si giocheranno tante partite che saranno molto importanti per capire quale sarà il cammino della formazione di Massimiliano Allegri, sia in campionato che in Champions League. Riuscire ad andare avanti nel torneo europeo e farsi largo nell’alta classifica di serie A è l’obiettivo di Bonucci e compagni.

Che sanno benissimo di non potersi concedere passi falsi se vorranno raggiungere i loro obiettivi. Poi arriverà gennaio e probabilmente potrebbe anche esserci qualche novità di mercato. Anche perché dovrà proseguire il percorso di rinnovamento che la società ha iniziato nel corso di questo 2022. Nel frattempo si dovranno prendere delle decisioni legate anche al futuro di quei giocatori che sono attualmente in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, Rabiot ora è insostituibile: offerta in arrivo

Il centrocampista francese Rabiot si avvicina alla scadenza del suo accordo con la Juventus ma Allegri lo considera un titolare fisso e del resto le sue ultime prestazioni sono state sicuramente molto positive. Per questo motivo non si esclude che la Juventus possa fare una proposta di rinnovo al calciatore, con un ritocco al ribasso del suo attuale ingaggio. Da capire invece quale potrebbe essere il futuro di Cuadrado. Il suo rinnovo non è affatto scontato e in ogni caso ci sono diversi club che sono interessati alle sue prestazioni. Ancor più difficile il rinnovo di Alex Sandro. Anche il laterale sinistro è in scadenza e la Juventus sembra orientata su altri nomi come suoi possibili eredi tra cui quello di Grimaldo del Benfica.