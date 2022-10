Juventus sempre più nel baratro: ‘spuntano‘ le dimissioni di Agnelli

Juventus, dopo la sconfitta di ieri sera, l’ennesima della stagione, i tifosi sono scagliati sui social e c’è un “verdetto”.

La contestazione dei tifosi non si è placata. Ieri sera l’ennesima prova del nove per sancire questa -oramai- inevitabile discussione. Secondo i tifosi, infatti, le cause di questa crisi potrebbero – addirittura – coinvolgere i piani alti.

Agnelli out

Allegri out

In this situation, we forget the fourth place

Tuchel is available

Zidane is available

— Alez Juve (@AlezAlamoudi) October 9, 2022